На одну холостячку стало менше

29-річна одеситка вирішила більше не тягнути зі створенням власної сім'ї. Одна з найкрасивіших спортсменок України вийшла заміж за Володимира Зарецького, який також пов'язаний із карате. Хлопець тренує каратистів та займається персональними тренуваннями.

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Пара дуже гармонійно виглядає разом. Анжеліка в елегантному костюмі білого кольору прийшла в одеський Палац одружень. Її обранець був одягнений у білу сорочку та чорні класичні штани. На святковій події були лише близькі.

Саме весілля відбудеться дещо пізніше. Зараз пара займається організацією однією з найбільших та найяскравіших подій у їх вже сімейному житті.

Терлюга вийшла заміж: відео

Відзначимо, що сестрою нареченого є срібна призерка Олімпіади-2020 з карате Ірина Зарецька, яка виступає під прапором Азербайджану. Також на заміжжі була Кіра – молодша сестра Анжеліки.

Нагадаємо, що у Токіо Терлюга стала срібною призеркою Олімпіади. Ці Ігри стали унікальними не лише через їх перенесення. Карате вперше в історії включили в олімпійську програму. Україна здобула відразу дві нагороди. "Бронзу" ще завоював Станіслав Горуна.



Терлюга вийшла заміж / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga



Рідні привітали пару зі створенням сім'ї / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga