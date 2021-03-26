Не встиг загальмувати: спринтер виграв забіг і провалився під трибуни – відео

На змаганнях з легкої атлетики у Мадриді (Іспанія) стався моторошний інцидент. Спринтер впав під трибуни після того, як виграв забіг.

Спринтер не встиг загальмувати

У мережі з'явилося відео, як бігун виграє забіг, однак після фінішу не встигає загальмувати. У підсумку чоловік втратив координацію та полетів під трибуни.

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Під час падіння бігуну вдалося уникнути зіткнення з металевими конструкціями.

Після цього інші атлети почали шукати спринтера, який упав. На щастя, він зміг самостійно підвестися та уникнув серйозних травм.

На жаль, ім'я спортсмена й статус змагань не повідомляються.

Дивіться відео падіння спринтера