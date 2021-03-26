Не успел затормозить: спринтер выиграл забег и провалился под трибуны – видео
На соревнованиях по легкой атлетике в Мадриде (Испания) произошел жуткий инцидент. Спринтер упал под трибуны после того, как выиграл забег.
Источник:extra.ie
Спринтер не успел затормозить
В сети появилось видео, как бегун выигрывает забег, однако после финиша не успевает затормозить. В итоге мужчина потерял координацию и улетел под трибуны.
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Во время падения бегуну удалось избежать столкновения с металлическими конструкциями.
После этого другие атлеты начали искать спринтера, который упал. К счастью, он смог самостоятельно подняться и избежал серьезных травм.
К сожалению, имя спортсмена и статус соревнований не сообщаются.
Смотрите видео падения спринтера
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