На соревнованиях по легкой атлетике в Мадриде (Испания) произошел жуткий инцидент. Спринтер упал под трибуны после того, как выиграл забег.

Спринтер не успел затормозить

В сети появилось видео, как бегун выигрывает забег, однако после финиша не успевает затормозить. В итоге мужчина потерял координацию и улетел под трибуны.

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Во время падения бегуну удалось избежать столкновения с металлическими конструкциями.

После этого другие атлеты начали искать спринтера, который упал. К счастью, он смог самостоятельно подняться и избежал серьезных травм.

К сожалению, имя спортсмена и статус соревнований не сообщаются.

Смотрите видео падения спринтера