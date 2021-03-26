Норвезький стрибун з трампліна впав на шаленій швидкості: відео моторошного інциденту
Норвезький стрибун з трампліна Даніель-Андре Танде жорстко впав під час розминки на Кубку світу у словенській Планіці. Норвежця ввели у штучну кому.
Джерело:Міжнародна федерація лижного спорту
Танде впав на швидкості понад 100 кілометрів на годину
27-річний Танде помилився при виконанні стрибка у розминці останнього в сезоні-2020/21 етапу Кубка світу. Він втратив контроль над стрибком, внаслідок чого його закрутило у повітрі.
Дивіться також Норвезьку гірськолижницю госпіталізували на вертольоті після моторошного падіння: відео
Норвежець впав на схил на швидкості понад 100 кілометрів на годину.
Після падіння медики близько пів години надавали йому першу допомогу. Норвежця госпіталізували гелікоптером до лікарні у Любляні та ввели в штучну кому.
Дивіться відео падіння Даніеля-Андре Танде
Повідомляється, що стан Танде стабільний. У норвежця зламана ключиця та прокол легені. Його життю нічого не загрожує.
Менеджер збірної Норвегії повідомив, що Танде буде перебувати у штучній комі, як мінімум, добу, щоб зменшити стрес на його мозок.
Медики надають допомогу Танде / Фото AP
Досягнення Танде
- Олімпійський чемпіон-2018 у командних змаганнях. 4-разовий чемпіон світу, 7-разовий переможець етапів Кубка світу.
- У сезонах 2016/17 та 2017/18 посідав третє місце у загальному заліку Кубка світу.
Поділитися новиною