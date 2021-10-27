Справжня війна за титули: розлючений Джошуа хоче серйозно покалічити Усика у реванші

Ентоні Джошуа серйозно налаштовується на бій-реванш із Олександром Усиком. Британець готовий знищити та покалічити українського боксера.

Джошуа хоче нокаутувати Усика

Британський боксер вже з нетерпінням чекає взяти реванш в Усика. Ентоні Джошуа хоче завдати більше пошкоджень Олександру. Британець запевнив, що втомився від поразок.

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Другий бій проти українця Джошуа називає війною та вбивством. Ентоні не заперечив, що у реванші боксер із України може опинитись у нокауті.

У мене на думці лише одне – це війна, вбивство. Вийти на ринг та покалічити хлопця. Відібрати його душу до моменту, коли він захоче здатися. Я втомився від цих клятих поразок. Мені остогидло вивчати милу науку. Усик може опинитися на підлозі у наступному бою, тому що це війна. Просто війна. Я роздратований. Я навіть починаю закипати, коли просто про це говорю – це жага до перемоги,

– заявив Джошуа.

Британський боксер повністю змінить свій підхід до другого поєдинку з українцем. Він зізнався, що план на попередній бій був провальним: "Той бій із Усиком - очевидно, що стиль вирішує у таких випадках. І я підходив не з тим стилем. План на бій? Вам потрібно запитати це у команди. У другій частині поєдинку, 9 – 10 раунди, я втрачав контроль над ним, коли моє око закрилося".

"Хай тренери мене годують цим"

Після дев'ятого раунду над оком Джошуа утворилась гематома, яка його закрила. У чемпіонських раундах Ентоні бачив лише на одне око. За словами британського промоутера Едді Хірна, після бою Джошуа був доставлений в одну з місцевих лікарень . В Ентоні була підозра на перелом у черепі. На щастя, все обійшлось.

Джошуа розповів, що у нього немає часу на вивчення стилю Усика. Це робота його команди та тренера, які повинні проаналізувати поєдинки українця та надати Ентоні повну інформацію про його суперника.

Хай тренери мене годують цим. Я – продукт середовища, у якому знаходжуся. Моє мислення – це те, що я контролюю. Я не кажу про ці джеби, відсиджуватися, контратакувати, бити, не дати у себе влучити. Так, це бокс, але у важкій вазі бокс – це як війна, так і те, щоб влучити по супернику та не дозволяти у себе влучити. Іноді тобі потрібно пройти через низку ударів,

– сказав боксер.

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Реванш Усик – Джошуа може відбутись у лютому – березні 2022 року.