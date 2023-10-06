Суд продовжив тримання під вартою Павелка: коли буде вирок суду

Триває слідство у справі президента УАФ Андрія Павелко. Очільника асоціації звинувачують у розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

У середині червня цього року Шевченківський районний суд міста Львова відправив до СІЗО президента УАФ Андрія Павелка. Усі клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу були відхилені.

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Розв'язка гучної справи зовсім скоро

6 жовтня суд вчергове пролонгував тримання під вартою футбольного функціонера ще на 48 діб, до 23 листопада цього року.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив відомий громадський діяч та журналіст Костянтин Андріюк.

"Чому на 48 діб? Бо 23 листопада 2023 спливають терміни розслідування кримінальної справи, у якій Павелко є підозрюваним та очікує справедливого для нього вироку.

Далі віриться, буде обвинувальний акт і суд.

З вірою у справедливе рішення суду!", – написав Андріюк.

Коротко про справу Павелка