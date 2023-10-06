В середине июня этого года Шевченковский районный суд Львова отправил в СИЗО президента УАФ Андрея Павелко. Все ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения были отклонены.

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Развязка громкого дела совсем скоро

6 октября суд в очередной раз пролонгировал содержание под стражей футбольного функционера еще на 48 суток, до 23 ноября этого года.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил известный общественный деятель и журналист Константин Андриюк.

"Почему на 48 суток? Потому что 23 ноября 2023 года истекают сроки расследования уголовного дела, в котором Павелко подозреваемый и ожидает справедливого для него приговора.

Дальше верится, будет обвинительный акт и суд.

С верой в справедливое решение суда!", – написал Андриюк.

Кратко о деле Павелка

  • Напомним, что арест президента УАФ касается дела строительства завода по производству искусственной травы для футбольных полей. Само производство было открыто в 2019 году.
  • Андрей Павелко обвиняется в хищении денег. При этом глава ассоциации отвергает все обвинения в свой адрес.
  • Вместе с Павелко в СИЗО попал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
  • На защиту Павелко выступили легендарные украинские футболисты: Олег Блохин, Игорь Беланов, Олег Протасов, которым влиятельный функционер предоставил должности в УАФ