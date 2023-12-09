"Росіяни не мають бути допущені до Олімпійських ігор": категорична заява тренера України з боксу

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський гостро висловився стосовно допуску росіян та білорусів до ОІ. Через такі дії "миротворців" з Лозанни цілком можливим є бойкот Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет вирішив й далі загравати з терористами, допустивши до Олімпійських ігор в Парижі російських та білоруських атлетів. Таке необдумане рішення викликало "цунамі" невдоволення в українському суспільстві.

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Сосновський: Росіянам немає виправдання

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський засудив допуск представників країн-агресорів. На думку фахівця, росіян не повинно бути на Олімпіаді в будь-якому статусі.

Моя думка однозначна – росіяни не мають бути допущені до Олімпійських ігор. Поки Росія – це країна-агресор, поки вона вбиває наших людей, спортсменів. Я думаю, що світ дуже жорстокий, неправий. Для мене незрозуміло, що вони роблять. Ці виправдання, що вони не винні... Немає їм виправдання. Вони винні всі, вся їхня нація. Немає добрих і поганих. Для мене це рішення – абсурдне і неприйнятне. Ми не можемо з ними перебувати, нейтральний чи ні – вони росіяни. Що змінюється від того, під яким вони прапором,

– заявив Сосновський.

Сосновський: Там, де виступають росіяни в боксі, ми не беремо участь

Тренер наголосив, що кожна українська федерація має загиблих спортсменів, не кажучи про зруйновані об'єкти інфраструктури.

У мене тільки в національній дорослій команді п'ять-шість осіб загинули. І це тільки бокс. А скільки вони зруйнували спортивних об'єктів? Для мене це неприйнятно. Я бойкотував би все. Мені незрозумілі ті моменти, коли кажуть: "Нам потрібні медалі". А як пояснити тим, які віддали життя й сьогодні з автоматами воюють і захищають?,

– сказав Сосновський.

За словами головного тренера, МОК сам собі суперечить. Спочатку відсторонили ОКР через порушення олімпійської хартії. А потім допускають атлетів з країни, яка нехтує загальними принципами. Тому позиція Сосновського однозначна – не брати участь в одних змаганнях з росіянами.

У нас прийнято рішення, що там, де виступають росіяни в боксі, ми не беремо участь. Моя позиція як тренера: я не буду перебувати в одному приміщенні, виходити в один ринг. Якби щось змінилося, я не їхатиму на ці змагання. Тренери особисті – якщо захочуть, я не можу заборонити. Моя точка зору незмінна,

– розповів Сосновський.

Зазначимо, що наразі Україна здобула одну олімпійську ліцензію в боксі. У ваговій категорії до 80 кілограмів кваліфікувався Олександр Хижняк.

У "нейтральних" росіян ще немає жодних ліцензій у боксі. Проте вони матимуть змогу потрапити в Париж через змагання на двох світових відбіркових турнірах 2024 року.