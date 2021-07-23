Напівголий атлет в олії: спортсмени вийшли на відкриття Олімпіади в екзотичних нарядах – фото
Джерело:24 канал
У Токіо відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020 року. Традиційно частиною церемонії є парад всіх учасників Ігор.
Екзотичні наряди
Піта Тауфатофуа – один з головних персонажів на церемонії відкриття літньої Олімпіади-2020. Це спортсмен з королівства Тонга. Населення країни становить близько 100 тисяч осіб, але вона в десятий раз поспіль виступає на Олімпіаді.
До слова Церемонія відкриття Олімпіади-2020: фото з виходу України
Шість спортсменів представляють її в Токіо. Піта Тауфатофуа – спортсмен з тхеквондо. І найвідоміша людина в королівстві. На церемонії відкриття Олімпіади-2020 він з'явився в такому вигляді:
Піта Тауфатофуа / Фото: DPA/GLOBAL LOOK PRESS
На Олімпіади-2020 до нього приєднався спортсмен з Вануату. Екзотичний атлет з'явився на стадіоні одягненим лише до пояса і справив фурор у мережі.
Фото: Скріншоти
Не менш екзотичні наряди обрали прапороносці з Тувалу:
- Олімпіада в Токіо триватиме з 23 липня до 8 серпня.
- Україну представлять 158 спортсменів 25 видах спорту.