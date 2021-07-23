Экзотические наряды

Пита Тауфатофуа – один из главных персонажей на церемонии открытия летней Олимпиады-2020. Это спортсмен из королевства Тонга. Население страны составляет около 100 тысяч человек, но она в десятый раз подряд выступает на Олимпиаде.

К слову Церемония открытия Олимпиады-2020: фото с выхода Украины

Шесть спортсменов представляют ее в Токио. Пита Тауфатофуа – спортсмен по тхэквондо. И самый известный человек в королевстве. На церемонии открытия Олимпиады-2020 он появился в таком виде:



Пита Тауфатофуа / Фото: DPA / GLOBAL LOOK PRESS

На Олимпиаде-2020 к нему присоединился спортсмен из Вануату. Экзотический атлет появился на стадионе одетым лишь до пояса и произвел фурор в сети.



Фото: Скриншоты

Не менее экзотические наряды выбрали знаменосцы с Тувалу: