Екзотичні наряди

Піта Тауфатофуа – один з головних персонажів на церемонії відкриття літньої Олімпіади-2020. Це спортсмен з королівства Тонга. Населення країни становить близько 100 тисяч осіб, але вона в десятий раз поспіль виступає на Олімпіаді.

До слова Церемонія відкриття Олімпіади-2020: фото з виходу України

Шість спортсменів представляють її в Токіо. Піта Тауфатофуа – спортсмен з тхеквондо. І найвідоміша людина в королівстві. На церемонії відкриття Олімпіади-2020 він з'явився в такому вигляді:



Піта Тауфатофуа / Фото: DPA/GLOBAL LOOK PRESS

На Олімпіади-2020 до нього приєднався спортсмен з Вануату. Екзотичний атлет з'явився на стадіоні одягненим лише до пояса і справив фурор у мережі.



Фото: Скріншоти

Не менш екзотичні наряди обрали прапороносці з Тувалу: