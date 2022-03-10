Харлан не стримала емоцій

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відреагувала на слова Сергія Лаврова. Титулована спортсменка написала, що не надто хоче коментувати параною росіянина та обізвала Лаврова одним словом.

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Українка виклала відео зі зверненням Лаврова та коротко прокоментувала цю брехню від росіянина.

Цю брехню навіть коментувати не хочеться. А ні, хочеться лише одним словом – довб***б,

– написала українська спортсменка.

Лавров заявив, що Росія не розпочинала війну, але зазначив, що їх війська свідомо розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Начебто цей пологовий будинок вже давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, усіх медсестер та весь персонал.

Кадри поранених породіль, зруйнованої лікарні він назвав "маніпуляцією".

Після зустрічі у турецькій Анталії Дмитро Кулеба дав брифінг.

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