Наслідки "русского міра"

Ольга Харлан вкотре висвітлила реалії "мирної спецоперації" росіян в Україні. Одна з найкращих фехтувальниць світу показала зруйновану Миколаївську ОВА.

До теми Уже 14 загиблих внаслідок обстрілу Миколаївської ОВА

На своїй сторінці в інстаграмі спортсменка звернулась до росіян, які після нелюдських вчинків горітимуть у пеклі.

Миколаїв зараз... Сподіваюся, ви й так уже розумієте, що горітимете у пеклі,
– написала Харлан.


Зруйнована Миколаївська ОВА / Скриншот із інстаграму фехтувальниці

  • 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА.
  • Рятувальні роботи продовжуються. На жаль, після обвалу 14 українців загинули. Також мова йде про 36 поранених.

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