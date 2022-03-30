Наслідки "русского міра"
Ольга Харлан вкотре висвітлила реалії "мирної спецоперації" росіян в Україні. Одна з найкращих фехтувальниць світу показала зруйновану Миколаївську ОВА.
До теми Уже 14 загиблих внаслідок обстрілу Миколаївської ОВА
На своїй сторінці в інстаграмі спортсменка звернулась до росіян, які після нелюдських вчинків горітимуть у пеклі.
Миколаїв зараз... Сподіваюся, ви й так уже розумієте, що горітимете у пеклі,
– написала Харлан.
Зруйнована Миколаївська ОВА / Скриншот із інстаграму фехтувальниці
- 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА.
- Рятувальні роботи продовжуються. На жаль, після обвалу 14 українців загинули. Також мова йде про 36 поранених.