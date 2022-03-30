Наслідки "русского міра"

Ольга Харлан вкотре висвітлила реалії "мирної спецоперації" росіян в Україні. Одна з найкращих фехтувальниць світу показала зруйновану Миколаївську ОВА.

До теми Уже 14 загиблих внаслідок обстрілу Миколаївської ОВА

На своїй сторінці в інстаграмі спортсменка звернулась до росіян, які після нелюдських вчинків горітимуть у пеклі.

Миколаїв зараз... Сподіваюся, ви й так уже розумієте, що горітимете у пеклі,

– написала Харлан.



Зруйнована Миколаївська ОВА / Скриншот із інстаграму фехтувальниці

29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОВА.

Рятувальні роботи продовжуються. На жаль, після обвалу 14 українців загинули. Також мова йде про 36 поранених.

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