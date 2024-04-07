Трубін може "подякувати" провальному захисту: Спортінг вирвав перемогу у Бенфіки – відеоогляд

У суботу, 6 квітня, відбулось португальське дербі, у якому Спортінг приймав Бенфіку. На жаль, клуб Анатолія Трубіна втратив перемогу на останніх хвилинах матчу.

Спортінг – Бенфіка 2:1

Голи: Катаму, 1, 90+1 – Ба, 45+3

Вилучення: Аурснес, 90+8

Вже на першій хвилині зустрічі Трубіну довелось виймати м'яч із сітки своїх володінь. Знову захист Бенфіки довів, що має величезні проблеми при грі в обороні. Катаму вивів господарів уперед 1:0, повідомляє 24 Канал.

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До кінця першого тайму команди створили ще декільк небезпечних моментів, але трішки ближчою до голу були гості із Лісабона. Вже у компенсований до першої частини гри час "орли" таки забили. Гольовим став штрафний від Ді Марії. Аргентинець віддав передачу на дальню стійку, де головою Ба засмутив голкіпера Спортінга – 1:1.

На перерву команди пішли за рівного рахунку.

У другому таймі клуби створили на обох 14 моментів, але лише три удари були у рамку обох воріт. Трубін двічі вступав у гру.

Здавалось, що португальське дербі закінчиться мировою 1:1, але господарі таки дотиснули суперника. Вже на першій компенсованій до матчу хвилині все той же Катану найкраще зіграв на добиванні та потужним удара ом врзив верхній кут воріт Бенфіки. Трубін навіть не встиг зреагувати на постріл у протилежний від нього кут воріт.

На 90+8 хвилині Аурснес заробив другу жовту картку, яка перетворилась у вилучення для гостей. Але ця червона картка вже ніяк не вплинула на гру.

Спортінг вирвав домашню перемогу у Бенфіки 2:1.

Ця звитяга дозволила "зелено-білим" відірватись від Бенфіки у турнірній таблиці. Тепер відрив від "орлів" складає вже 4 бали – 71 проти 67-ми у Бенфіки. Однак у Спортінга ще є гра у запасі.

Анатолій Трубін провів свій 42-й матч у сезоні-2023/2024, у яких пропустив 41 гол та відіграв 16 поєдинків на нуль.

Відеоогляд матчу Спортінг – Бенфіка