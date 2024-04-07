Спортинг – Бенфика 2:1

Голы: Катаму, 1, 90+1 – Ба, 45+3

Удаление: Аурснес, 90+8

Уже на первой минуте встречи Трубину пришлось вынимать мяч из сетки своих владений. Снова защита Бенфики доказала, что имеет огромные проблемы при игре в обороне. Катаму вывел хозяев вперед 1:0, сообщает 24 Канал.

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До конца первого тайма команды создали еще несколько опасных моментов, но немного ближе к голу были гости из Лиссабона. Уже в компенсированное к первой части игры время "орлы" таки забили. Голевым стал штрафной от Ди Марии. Аргентинец отдал передачу на дальнюю штангу, где головой Ба огорчил голкипера Спортинга – 1:1.

На перерыв команды ушли при равном счете.

Во втором тайме клубы создали на обоих 14 моментов, но лишь три удара были в рамку обоих ворот. Трубин дважды вступал в игру.

Казалось, что португальское дерби закончится мировой 1:1, но хозяева таки дожали соперника. Уже на первой компенсированной к матчу минуте все тот же Катану лучше сыграл на добивании и мощным ударом ворвался в верхний угол ворот Бенфики. Трубин даже не успел среагировать на выстрел в противоположный от него угол ворот.

На 90+8 минуте Аурснес заработал вторую желтую карточку, которая превратилась в удаление для гостей. Но эта красная карточка уже никак не повлияла на игру.

Спортинг вырвал домашнюю победу у Бенфики 2:1.

Эта победа позволила "зелено-белым" оторваться от Бенфики в турнирной таблице. Теперь отрыв от "орлов" составляет уже 4 балла – 71 против 67-ми у Бенфики. Однако у Спортинга еще есть игра в запасе.

К слову. Анатолий Трубин провел свой 42-й матч в сезоне-2023/2024, в которых пропустил 41 гол и сыграл 16 поединков на ноль.

Видеообзор матча Спортинг – Бенфика