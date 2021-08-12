Динамо – лідер УПЛ, Петраков може очолити збірну України: головні новини спорту 11 серпня

Київське Динамо перемогло Минай у перенесеному матчі УПЛ. Олександр Петраков може очолити збірну України. Такими були головні новини спорту в середу, 11 серпня

Петраков у збірній України

Керівництво Української асоціації футболу поки не визначилося, хто очолить збірну України. Хоча до наступного матчу команди залишилося не так і багато часу – 1 вересня "синьо-жовті" мають зіграти проти Казахстану на виїзді. А вже 4 вересня – проти Франції вдома.

Серед кандидатів тепер називають і Олександра Петракова. Саме він зі збірної України U-20 став чемпіоном світу.

Варто відзначити, що серед інших кандидатів був і колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Динамо вийшло в лідери УПЛ

Динамо зіграло перенесений матч першого туру УПЛ проти Минаю. Рахунок у зустрічі відкрив Буяльський після скидки новачка команди Раміреса. Згодом форвард відзначився сам.

Динамо перемогло і вийшло на перше місце в турнірній таблиці, яке ділить з Десною.

Минай посідає 10 місце і має ще гру в запасі проти Колоса.

Челсі здобув Суперкубок УЄФА

Англійський Челсі став володарем Суперкубку УЄФА. "Аристократи" обіграли іспанський Вільярреал.

Основний час матчу закінчився внічию 1:1 – на гол Зієша в першому таймі "жовта субмарина" відповіла влучним ударом Жерара Морено по перерві. Тож переможця визначили в серії пенальті. Для цього в Челсі навіть замінили воротаря – замість Менді вийшов Аррісабалага. І саме він став героєм, відбивши два удари.