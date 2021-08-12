Петраков в сборной Украины

Руководство Украинской ассоциации футбола пока не определилось, кто возглавит сборную Украины. Хотя до следующего матча команды осталось не так и много времени – 1 сентября "сине-желтые" должны сыграть против Казахстана на выезде. А уже 4 сентября – против Франции дома.

Среди кандидатов называют и Александра Петракова. Именно он из сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.

Стоит отметить, что среди других кандидатов был и бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Динамо вышло в лидеры УПЛ

Динамо сыграло перенесенный матч первого тура УПЛ против Миная. Счет во встрече открыл Буяльский после скидки новичка команды Рамиреса. Впоследствии форвард отличился сам.

Динамо победило и вышло на первое место в турнирной таблице, которое делит с Десной.

Минай занимает 10 место и имеет еще игру в запасе против Колоса.

Челси одержал Суперкубок УЕФА

Английский Челси стал обладателем Суперкубка УЕФА. "Аристократы" обыграли испанский Вильярреал.

Основное время матча закончилось вничью 1: 1 - на гол Зиеша в первом тайме "желтая субмарина" ответила точным ударом Жерара Морено после перерыва. Поэтому победителя определили в серии пенальти. Для этого в Челси даже заменили вратаря - вместо Мэнди вышел Аррисабалага. И именно он стал героем, отразив два удара.