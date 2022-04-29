Експершу ракетку світу Бориса Беккера засуджено до двох з половиною років в’язниці. Його визнали винним у порушенні закону про банкрутство та приховування активів.

До речі Костюк із розгромної перемоги стартувала на турнірі у Мадриді

У разі хорошої поведінки половину терміну замінять на умовний.

Після того як тенісиста у 2017 році об'явили банкрутом, Беккер вивів зі свого бізнес-рахунку 390 тисяч фунтів, не задекларував нерухомість у Німеччині та приховав 825 тисяч євро боргу.

Цей вердикт є чітким попередженням для тих, хто думає, що може приховати свої активи і залишитися безкарним. Інформацію виявлять, і вас притягнуть до відповідальності,

– заявив керівник Служби у справах про неспроможність Дін Біл.

Що відомо про екстенісиста