Сподіваюся виграти медаль на Олімпіаді, – Магучіх назвала амбітні цілі
Джерело:24 канал
На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі в стрибках у висоту перемогу здобула українка Ярослава Магучіх з результатом 203 сантиметра.
У статусі переможниці учениця Тетяни Степанової замовила висоту абсолютного рекорду України (2.07 метра) і була дуже близька до того, щоб подолати і її, однак на цей раз планка не встояла.
Як це було Ярослава Магучіх з рекордом сезону перемогла на етапі Діамантової ліги
Дуже щаслива, адже 2.03 – це мій найкращий результат нинішнього сезону. Я також зробила спроби на 2.07, була близька до подолання і цієї висоти, але не сьогодні. Перед Олімпійськими іграми у мене буде ще один старт – молодіжний чемпіонат Європи. Думаю, зможу знову спробувати цю висоту,
– заявила українка.
"Я в очікуванні Токіо-2020 року, до нього залишається всього місяць. Змагання будуть цікавими, адже більшість дівчат має результати два метри і вище. Сподіваюся, зможу виграти медаль, адже всі спортсмени прагнуть до одного на Олімпійських іграх", – підсумувала Магучіх.
Стрибки у висоту, жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.03 м
2. Нікола Макдермотт (Австралія) – 2.01 м
3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.96 м
4. Ірина Геращенко (Україна) – 1.96 м