Як маленький Мік Шумахер вперше сів за кермо зі своїм легендарним батьком: щемливе відео
21-річний німецький гонщик Мік Шумахер у 2021 році дебютує у Формулі-1. Двадцять років тому легендарний Міхаель Шумахер привів свого сина Міка у світ перегонів.
Мік Шумахер разом зі своїм батьком Міхаелем Шумахером в однорічному віці вперше побував за кермом. Про це повідомляє 24 канал.
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Маленький Мік "випробував" гоночний карт під час гран-прі Європи, яке тоді відбувалося на легендарній німецькій трасі Нюрбургринг.
Шумахери, ймовірно, відвідали картинговий трек у місті Керпен, що не так і далеко від траси Формули-1.
Що відомо про перехід Шумахера у Формулу-1?Мік Шумахер у 2021 році дебютує у Формулі-1. Німець перейде з Формули-2, де може стати чемпіоном. Шумахер виступатиме за команду Haas.
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