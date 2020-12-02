21-річний німецький гонщик Мік Шумахер у 2021 році дебютує у Формулі-1. Двадцять років тому легендарний Міхаель Шумахер привів свого сина Міка у світ перегонів.

Мік Шумахер разом зі своїм батьком Міхаелем Шумахером в однорічному віці вперше побував за кермом. Про це повідомляє 24 канал.

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Маленький Мік "випробував" гоночний карт під час гран-прі Європи, яке тоді відбувалося на легендарній німецькій трасі Нюрбургринг.

Шумахери, ймовірно, відвідали картинговий трек у місті Керпен, що не так і далеко від траси Формули-1.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061 — Formula 1 (@F1) December 2, 2020

Що відомо про перехід Шумахера у Формулу-1? Мік Шумахер у 2021 році дебютує у Формулі-1. Німець перейде з Формули-2, де може стати чемпіоном. Шумахер виступатиме за команду Haas.

До уваги. Міхаель Шумахер у 2013 році отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французьких Альпах, після чого впав у кому. Він прийшов до тями, але досі не з'являвся на публіці. Сім'я Міхаеля не розповідає подробиці про його стан.