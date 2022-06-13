Пятов: Така увага цінна для кожного спортсмена

Для легендарного голкіпера Андрія Пятова матч проти вірмен став останнім у футболці національної збірної. Він емоційно попрощався з шанувальниками після гри.

До слова Я тепер їхній уболівальник, – Пятов прокоментував останній матч у футболці "синьо-жовтих"

Воротар розповів, що міг пропустити свій останній матч у кар'єрі, оскільки напередодні гри отримав травму.

Не можу подякувати кожному особисто, тому вирішив записати відео. По-перше, багато хто питав, чи дійсно була травма за день до матчу. Так. Довелось робити знімок та спілкуватись з лікарями. І, якщо чесно, вже відправляли додому. Я був дуже засмучений. Дякувати богу, що в нашій команді топ-спеціалісти,

– сказав Пятов.

Вже колишній гравець національної команди повідомив, що травма була не серйозною.

"Травма несерйозна, але попросили три тижні не тренуватись. Але бажання ще раз вдягти футболку збірної та завдяки моїй дружині я вийшов сильним з цієї ситуації. По-друге, дуже дякую кожному за теплі слова. У сторіз, у стрічці чи в особистих повідомленнях", – зазначив легендарний голкіпер.

Пятов подякував своїм вболівальникам. Він наголосив, що цінує таку неймовірну підтримку своїх шанувальників.

Багато перечитав, фізично не встигаю всім відповісти. Повірте, така увага цінна для кожного спортсмена. Дуже вдячний, що така сумна мить моєї кар’єри стала просто фанастичною. Слава Україні! Слава ЗСУ,

– додав гравець.

Кар'єра Пятова у збірній

Матч з Вірменією став для Пятова 102-м і останнім за національну команду.

Досвідчений гравець із рекордом закінчив кар'єру у збірній – 47 "сухих" матчів.

І лише завдяки перемозі 3:0 у завершальному для себе поєдинку Пятов випередив ексворотаря Динамо, що нині працює у тренерському штабі збірної України.

Зверніть увагу! 11 червня національна команда зіграє проти Ірландії. Матч відбудеться у польському Лодзі. Початок гри о 21:45.