Співпраця з Маріуполем: Срна підсилив склад суперника Шахтаря двома легіонерами

Маріуполь підсилився двома балканськими легіонерами. Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна став ініціатором такого поповнення складу "азовців".

Допомога Маріуполю від володаря Суперкубка України

Середняк УПЛ 23 вересня поповнив свою команду двома легіонерами – захисником Петаром Босанчичем і півзахисником Стефаном Спіровскі. Ініціатором таких трансферів несподівано став директор з футболу у клубі Шахтар Дарійо Срна.

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Відзначимо, що Спіровскі вже добре знайомий декільком футболістам УПЛ. Стефан – гравець збірної Північної Македонії, яка грала проти України на Євро-2020.

Срна зацікавлений у тому, щоб запрошені гравці добре проявили себе у складі "азовців" та привернули увагу інших іноземних клубів. Хорват отримає відсотки від наступних трансферів цих футболістів.

Це вже не вперше, коли Шахтар співпрацює з Маріуполем. Багато молодих гравців донецького клубу йдуть в оренду до "азовців", де здобувають ігрову практику.