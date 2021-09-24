Помощь Мариуполю от обладателя Суперкубка Украины

Середняк УПЛ 23 сентября пополнил свою команду двумя легионерами – защитником Петаром Босанчичем и полузащитником Стефаном Спировски. Инициатором таких трансферов неожиданно стал директор по футболу в клубе Шахтер Дарио Срна.

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Отметим, что Спировски уже хорошо знаком нескольким футболистам УПЛ. Стефан – игрок сборной Северной Македонии, которая играла против Украины на Евро-2020.

Срна заинтересован в том, чтобы приглашенные игроки хорошо проявили себя в составе "азовцев" и привлекли внимание других иностранных клубов. Хорват получит проценты от следующих трансферов этих футболистов.

Это уже не первый раз, когда Шахтер сотрудничает с Мариуполем. Много молодых игроков донецкого клуба идут в аренду к "азовцам", где получают игровую практику.

Новички Мариуполя уже в следующем матче смогут проявить себя на футбольном поле. "Азовцы" 25 сентября сыграют на выезде против Александрии.