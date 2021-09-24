Допомога Маріуполю від володаря Суперкубка України

Середняк УПЛ 23 вересня поповнив свою команду двома легіонерами – захисником Петаром Босанчичем і півзахисником Стефаном Спіровскі. Ініціатором таких трансферів несподівано став директор з футболу у клубі Шахтар Дарійо Срна.

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Відзначимо, що Спіровскі вже добре знайомий декільком футболістам УПЛ. Стефан – гравець збірної Північної Македонії, яка грала проти України на Євро-2020.

Срна зацікавлений у тому, щоб запрошені гравці добре проявили себе у складі "азовців" та привернули увагу інших іноземних клубів. Хорват отримає відсотки від наступних трансферів цих футболістів.

Це вже не вперше, коли Шахтар співпрацює з Маріуполем. Багато молодих гравців донецького клубу йдуть в оренду до "азовців", де здобувають ігрову практику.