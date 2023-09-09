50 найдорожчих спортивних команд світу разом коштують 256 мільярдів доларів (в середньому 5,12 мільярда доларів), що на 15% більше, ніж рік тому. При цьому, щоб потрапити в цей список, команда мала б бути оцінена щонайменше в 3,7 мільярда доларів, що на 19% більше у порівняні з 2022 роком.

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У топ-50 рейтингу Forbes суцільне домінування команд в американський футбол – їх тут аж 30 (з 32, що виступають у НФЛ), а сім з них саме у першій десятці.

Та й загалом спортивних клубів зі США в цьому списку – 41. Англійських команд – 3, німецьких – 2, іспанських – 2, французьких – 1, італійських – 1 (і це не футбольна команда). Для прикладу, лише команди зі штату Каліфорнія в цьому списку – 8.

Лідирує в списку команда "Даллас Ковбойс" з американського футболу. Її оцінили в 9 мільярдів доларів. При цьому востаннє ця команда вигравала Супербоул ще в 1995 році. Водночас ця команда посідає перше місце з 2016 року. А у 2022 році її оцінили у 8 мільярдів доларів.

При цьому "Канзас Сіті Чіфс", які є чинними переможцями Супербоулу (також перемагали у 2020 році та грали у фіналі у 2021 році), в цьому рейтингу лише на 35-у місці з оцінкою в 4,3 мільярда доларів.

На другому місці в рейтингу команди з бейсболу "Нью-Йорк Янкіс" – 8,8 мільярда доларів. Вона піднялася на дві позиції, а її вартість зросла на 2,2 мільярда доларів.

Третє місце посіла баскетбольна команда "Голден Стейт Ворріорс" – 7 мільярдів доларів. У 2022 році "воїни" були на восьмому місці і навіть не найдорожчою баскетбольною командою. Тоді їх оцінювали в 5,6 мільярда доларів. А випереджали їх в цьому рейтингу "Нью-Йорк Нікс", які тоді були на шостому місці з оціночною вартістю в 5,8 мільярда доларів.

Топ-10 найдорожчих команд у 2023 році за версією Forbes

"Даллас Ковбойз" (НФЛ) – 9 мільярдів доларів; "Нью-Йорк Янкіз" (МЛБ) – 7,1 мільярда доларів; "Голден Стейт Ворріорз" (НБА) – 7 мільярдів доларів; "Нью-Інгленд Петріотс" (НФЛ) – 7 мільярдів доларів; "Лос-Анджелес Ремс" (НФЛ) – 6,9 мільярда доларів; "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ) – 6,8 мільярда доларів; "Чикаго Беарз" (НФЛ) – 6,3 мільярда доларів; "Лас-Вегас Рейдерс" (НФЛ) – 6,2 мільярда доларів; "Нью-Йорк Нікс" (НБА) – 6,1 мільярда доларів; "Нью-Йорк Джетс" (НФЛ) – 6,1 мільярда доларів;

Натомість найдорожча команда з традиційного футболу лише на одинадцятому місці в цьому списку. І це мадридський "Реал", який оцінили в 6,07 мільярда доларів. "Вершкові" зберегли за собою лідерство серед футбольних клубів. Адже у 2022 році теж були найдорожчою футбольною командою. За рік команда подорожчала майже на один мільярд доларів (у 2022 році оцінювалися в 5,1 мільярда доларів), завдяки чому піднялися з 13-го місця на 11-е.

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Натомість на 13-е місце в загальному рейтингу піднявся "Манчестер Юнайтед" – "червоні дияволи" оцінені в 6 мільярдів доларів (4,6 мільярда доларів "коштували" у 2022 році). І завдяки цьому вони обійшли "Барселону". Цей іспанський клуб, який у 2022 році був на 15-у місці, опустився на 18-е. При цьому вартість "блаугранас" зросла з 5 мільярдів доларів до 5,508 мільярда доларів.

"Ліверпуль" замикає першу двадцятку – 5,288 мільярда доларів. Команда значно додала у вартості (4,45 мільярда доларів у 2022 році).

В новому рейтингу "Манчестер Сіті" (4,99 мільярда доларів та 23-е місце) зумів обійти "Баварію" (4,86 мільярда доларів, 24-е місце). У 2022 році німецький клуб якраз був над "містянами".

Ще один футбольний клуб в рейтингу – ПСЖ (4,21 мільярда доларів, 36-е місце). При цьому французький клуб зріс в ціні на понад один мільярд доларів за рік (3,2 мільярда доларів та 48-е місце у 2022 році)

Вперше з 2013 року одразу дві команди Формули-1 увійшли в топ-50. Ferrari займає 45-е місце і коштує 3,9 мільярда доларів, а Mercedes займає 47-е місце з 3,8 мільярда доларів. Зростання оцінки цих гоночних команд призвело до того, що вони випередили "Бруклін Нетс" та "Челсі", які у 2022 році були на 48-му та 50-му місцях відповідно. Тож у 2023 році цим клубам вже місця в топ-50 не знайшлося.

Загалом в рейтингу представлені лише п'ять видів спорту – американський футбол (30 команд), футбол (7 команди), баскетбол (6 команди), бейсбол (5 команди), перегони (2 команди).

Жодна хокейна команда чи клуб з крикету не потрапила до топ-50 цього року. "Нью-Йорк Рейнджерс" зі статками 2,2 мільярда доларів є найдорожчою хокейною командою, а "Мумбаї Індіанс" зі статками 1,3 мільярда доларів є найдорожчою командою з крикету.