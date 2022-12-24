Одразу три спортсмени заробили в 2022 році більше 100 мільйонів доларів. Очолив рейтинг фінансово успішних спортсменів Ліонель Мессі, який мав сумарний дохід у 130 мільйонів.

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Одвічний суперник Мессі на футбольному полі Кріштіану Роналду заробив 115 мільйонів. В списку найзаможніших їх розділив Леброн Джеймс. Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс поповнив свої статки на 121,2 мільйона.

До речі, зірка збірної Португалії зможе обійти свого конкурента, якщо погодиться на перехід до саудівського клубу Аль-Наср. Арабські шейхи обіцяють Крішті зарплату в 200 мільйонів євро за сезон.

Список самих високооплачуваних спортсменок світу очолила тенісистка Наомі Осака. Її сумарний дохід склав 51,1 мільйон доларів.

Топ-10 найбільш оплачуваних спортсменів у 2022 році

1. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) - 130 мільйонів

2. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 121,2 мільйона

3. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) - 115 мільйонів

4. Неймар (Бразилія, футбол) - 95 мільйонів

5. Стефен Каррі (США, баскетбол) - 92,8 мільйона

6. Кевін Дюрант (США, баскетбол) - 92,1 мільйона

7. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) - 90,7 мільйона

8. Сауль Альварес (Мексика, бокс) - 90 мільйонів

9. Том Брейді (США, американський футбол) - 83,9 мільйона

10. Янніс Адетокунбо (Греція, баскетбол) - 80,9 мільйона

Мессі на ЧС-2022. Ліонель Мессі разом зі збірною Аргентини став чемпіоном світу 2022. Крім того, капітан "Альбіселесте" отримав індивідуальну нагороду найкращого гравця турніру. Лідер аргентинців зіграв на Мундіалі 7 матчів, забив 7 м'ячів та віддав 3 гольові передачі. Незважаючи на вік, трансферна вартість Мессі становить 50 мільйонів євро.