Одразу три спортсмени заробили в 2022 році більше 100 мільйонів доларів. Очолив рейтинг фінансово успішних спортсменів Ліонель Мессі, який мав сумарний дохід у 130 мільйонів.
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Одвічний суперник Мессі на футбольному полі Кріштіану Роналду заробив 115 мільйонів. В списку найзаможніших їх розділив Леброн Джеймс. Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс поповнив свої статки на 121,2 мільйона.
Список самих високооплачуваних спортсменок світу очолила тенісистка Наомі Осака. Її сумарний дохід склав 51,1 мільйон доларів.
Топ-10 найбільш оплачуваних спортсменів у 2022 році
- 1. Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) - 130 мільйонів
- 2. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 121,2 мільйона
- 3. Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) - 115 мільйонів
- 4. Неймар (Бразилія, футбол) - 95 мільйонів
- 5. Стефен Каррі (США, баскетбол) - 92,8 мільйона
- 6. Кевін Дюрант (США, баскетбол) - 92,1 мільйона
- 7. Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) - 90,7 мільйона
- 8. Сауль Альварес (Мексика, бокс) - 90 мільйонів
- 9. Том Брейді (США, американський футбол) - 83,9 мільйона
- 10. Янніс Адетокунбо (Греція, баскетбол) - 80,9 мільйона