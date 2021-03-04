Стрибки та вправи з грифом: спекотна підготовка Усика до наступного бою – відео

Джерело:інстаграм Олександра Усика
Непереможний боксер Олександр Усик продовжує підготовку до майбутнього поєдинку. Наразі українець готується у Києві.
Команда 34-річного Олександра Усика вже веде перемовини з Джо Джойсом, який може стати наступним суперником українця.
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Попри те, що український боксер ще не знає, чи стане англієць його суперником, але вже готується до поєдинку. Зараз боксер проводить тренування у Києві та навіть попрацював в одному залі з футболістом Євгеном Селезньовим.
На відео видно, як спершу Олександр виконує кардіо, а згодом перетворює звичайний гриф на весло.
Можна багато говорити, як краще зробити. Але якщо ти не робиш це, тоді твої слова – порожнеча,
– написав Усик.