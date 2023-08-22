Перший матч без Кучера: хто покаже гру Дніпро-1 проти Спартака в Лізі конференцій

Дніпро-1 зіграє матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Суперником буде словацький Спартак. Перший матч команди проведуть у місті Трнава 23 серпня.

Дніпро-1 в цьому сезоні зіграє у кваліфікації вже третього єврокубка. Спочатку команда невдало зіграла проти грецького Панатінаїкоса у кваліфікації Ліги чемпіонів. Після цього вилетіла і з кваліфікації Ліги Європи, поступившись чеській Славії. Тепер же Дніпро-1 зіграє у плей-офф Ліги конференцій.

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На цій стадії турніру суперником Дніпро-1 став словацький Спартак. І обидва матчі команди проведуть саме в Словаччині. Адже український клуб обрав словацьке місто Кошице як свою арену для домашніх матчів в єврокубках.

Перший матч Дніпро-1 зіграє на виїзді у середу, 23 серпня. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Для дніпрян це буде перший матч без головного тренера. Адже Олександр Кучер подав у відставку після невдалого старту сезону. А в останньому матчі його команда поступилася Оболоні.

Для Дніпро-1 матч проти Спартака – остання можливість зіграти в єврокубках осінню 2023 року. Адже лише переможець цієї пари вийде до групового етапу Ліги конференцій. Невдаха ж закінчить свої виступити в єврокубках цього сезону.

Матч Спартак – Дніпро-1 в Україні транслюватиме FootballHub. Коментуватиме матч Олександр Новак. Сайт 24 Каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Спартак – Дніпро-1.

Спартак – Дніпро-1 онлайн-трансляція