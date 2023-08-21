Про перенесення матчу проти Руху Дніпро-1 оголосив на своїй офіційній сторінці. Причиною, чому команда звернулася до дирекції УПЛ з відповідним проханням – там не вказали. Як і те, коли тепер відбудеться цей матч. Адже дата його проведення буде визначена додатково.

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Цілком ймовірно, що Дніпро-1 звернувся з відповідним проханням, щоб мати більше часу на підготовку до матчів єврокубків. Адже 23 серпня команда зіграє перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти Спартака (Словаччина). А на 31 серпня запланований матч-відповідь. При цьому свої "домашні" матчі в єврокубках Дніпро-1 проводить саме у Словаччині – у місті Кошице.

Важливо! В цьому сезоні в регламенті УПЛ прописали можливість для команд, які виступають в єврокубках, переносити свої матчі чемпіонату на невизначений термін без згоди суперника. Таким правилом вже двічі скористалося київське Динамо. Спочатку кияни перенесли матч третього туру проти Металіст 1925, щоб мати більше часу для підготовки проти Аріса у кваліфікації Ліги конференцій. А вже після цього перенесли й матч п'ятого туру проти Вереса з цією є метою, адже на команду очікує протистояння з Бешикташем.

Рух був проти перенесення матчу

Керівництво Руху виступало проти того, щоб перенести матч проти Дніпро-1. Технічний директор команди Олександр Чабан заявив, що спочатку в Дніпро-1 неофіційно звернулися з проханням перенести матч зі Львова до Ужгорода. А коли отримали відмову, скористалися можливістю перенести матч на невизначений термін.

У львівському клубі обурилися такому рішенню. І хочуть, щоб цю норму прибрали з регламенту. Апелюють тим, що це "вбиває спортивний принцип та інтерес до внутрішніх змагань" Хоча в минулому сезоні Рух теж переносив свої матчі чемпіонату заради виступів в єврокубках. При цьому тоді там виступала не основна команда, а юнацька – в Юнацькій лізі УЄФА. Але чимало гравців цієї юнацької команди були й гравцями основної команди. І той же Інгулець тоді пішов на поступки Руху.