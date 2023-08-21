Про перенесення матчу проти Руху Дніпро-1 оголосив на своїй офіційній сторінці. Причиною, чому команда звернулася до дирекції УПЛ з відповідним проханням – там не вказали. Як і те, коли тепер відбудеться цей матч. Адже дата його проведення буде визначена додатково.
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Цілком ймовірно, що Дніпро-1 звернувся з відповідним проханням, щоб мати більше часу на підготовку до матчів єврокубків. Адже 23 серпня команда зіграє перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти Спартака (Словаччина). А на 31 серпня запланований матч-відповідь. При цьому свої "домашні" матчі в єврокубках Дніпро-1 проводить саме у Словаччині – у місті Кошице.
Рух був проти перенесення матчу
Керівництво Руху виступало проти того, щоб перенести матч проти Дніпро-1. Технічний директор команди Олександр Чабан заявив, що спочатку в Дніпро-1 неофіційно звернулися з проханням перенести матч зі Львова до Ужгорода. А коли отримали відмову, скористалися можливістю перенести матч на невизначений термін.
У львівському клубі обурилися такому рішенню. І хочуть, щоб цю норму прибрали з регламенту. Апелюють тим, що це "вбиває спортивний принцип та інтерес до внутрішніх змагань" Хоча в минулому сезоні Рух теж переносив свої матчі чемпіонату заради виступів в єврокубках. При цьому тоді там виступала не основна команда, а юнацька – в Юнацькій лізі УЄФА. Але чимало гравців цієї юнацької команди були й гравцями основної команди. І той же Інгулець тоді пішов на поступки Руху.