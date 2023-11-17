"Перемога за будь-яку ціну": тренер Італії залякує суперника перед очною грою у відборі на Євро

Лічені години залишились до матчу збірної Італії у відборі до Євро-2024. Напередодні головний тренер команди Лучано Спаллетті розповів про налаштування своїх підопічних на гру проти Північної Македонії.

Це буде передостання гра для "скуадро адзурри" у кваліфікації до Євро-2024 у рамках групового раунду. Попереду ще зустріч із українцями. Однак вже у матчі, який відбудеться 17 листопад о 21:45, команді Лучано Спаллетті потрібна лише перемога.

До теми З дитинства за Північну Македонію: прогноз на гру з Італією, за якою пильно стежитимуть українці

Оцінив вагомість поєдинку проти македонців

Головний тренер Італії запевнив, що його команда перебуває у повному порядку, попри чималі втрати футболістів через травми різного характеру. Спаллетті поставив високу планку для своїх підопічних, які у найближчому матчі мають перестрибнути вище своєї голови.

Коуч хоче побачити на футбольному полі кращу збірну, аніж та, яка грала у попередніх зустрічах.

Спаллетті відзначив рівень суперника, який нав'язує свій непростий футбол. Північна Македонія високо пресингує та вступає у відбір одразу після втрати м'яча. Також македонці використовують вертикальні атаки, які є головною зброєю цієї збірної. Саме так вважає тренер Італії.

Цінність цього матчу настільки висока, що для нас у ньому важливий лише результат. Нам потрібно вийти на поле та перемогти за будь-яку ціну,

– заявив Спаллетті.

Перед цим поєдинком Італія відстає від України, яка поки що йде другою і чекає очного матчу, на 3 бали. А це якраз ціна однієї перемоги. Цього вечора 17 листопада українські уболівальники будуть палкіше підтримувати суперника "скуадро адзурри".

Північна Македонія ж має на стільки ж балів менше, аніж в активі італійців. Лідером групи є Англія, яка достроково пробилась на Євро-2024.

Попередня лобова зустріч у відборі на Євро-2024 між Північною Македонією та Італією закінчилась нічиєю 1:1.