Это будет предпоследняя игра для "скуадро адзурры" в квалификации к Евро-2024 в рамках группового раунда. Впереди еще встреча с украинцами. Однако уже в матче, который состоится 17 ноября в 21:45, команде Лучано Спаллетти нужна только победа.

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Оценил весомость поединка против македонцев

Главный тренер Италии заверил, что его команда находится в полном порядке, несмотря на немалые потери футболистов из-за травм различного характера. Спаллетти поставил высокую планку для своих подопечных, которые в ближайшем матче должны перепрыгнуть выше своей головы.

Коуч хочет увидеть на футбольном поле лучшую сборную, чем та, которая играла в предыдущих встречах.

Спаллетти отметил уровень соперника, навязывающего свой непростой футбол. Северная Македония высоко прессингует и вступает в отбор сразу после потери мяча. Также македонцы используют вертикальные атаки, являющиеся главным оружием этой сборной. Именно так считает тренер Италии.

Ценность этого матча настолько высока, что для нас в нем важен только результат. Нам нужно выйти на поле и победить любой ценой,

– заявил Спаллетти.

Перед этим поединком Италия отстает от Украины, которая пока идет второй и ждет очного матча, на 3 балла. А это как раз цена одной победы. В этот вечер 17 ноября украинские болельщики будут ярче поддерживать соперника "скуадро адзурры".

Северная Македония имеет на столько же баллов меньше, чем в активе итальянцев. Лидером группы является Англия, досрочно пробившаяся на Евро-2024.

Напомним. Предыдущая лобовая встреча по отбору на Евро-2024 между Северной Македонией и Италией закончилась ничьей 1:1.