У Манчестер Юнайтед спалах COVID-19: чи відбудеться матч з Ньюкаслом

Кілька помічників Уле-Гуннара Сульшера вимушено пропустять гру Манчестер Юнайтед проти Ньюкасла через коронавірус.

Заразилися троє асистентів

У норвезького наставника п'ять асистентів. Поки відомо, що когось із них замінять директор з розвитку Нікі Батт і координатор з розвитку талантів Марк Демпсі.

Дивіться також: Снайперський постріл: як лідер Ла Ліги пропустив розкішний гол з центра поля – відео

Саме вони будуть сьогодні з командою на лавці запасних у матчі проти Ньюкасла разом з Сульшером.

"Сьогодні ввечері Нікі Батт і Марк Демпсі приєднаються до Уле-Гуннара Сульшера на майбутню гру через те, що іншим членам тренерського штабу довелося піти на самоізоляцію", – йдеться в заяві МЮ.

Матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл відбудеться у недылю, 21 лютого, і розпочнеться о 21:00.