В Манчестер Юнайтед вспышка COVID-19: состоится ли матч с Ньюкаслом
Несколько помощников Уле-Гуннара Сульшера вынужденно пропустят игру Манчестер Юнайтед против Ньюкасла из-за коронавируса.
Источник:The Mirror
Заразились трое ассистентов
У норвежского наставника пять ассистентов. Пока что известно, что кого-то из них заменят директор по развитию Ники Батт и координатор по развитию талантов Марк Демпси.
Смотрите также: Снайперский выстрел: как лидер Ла Лиги пропустил роскошный гол с центра поля – видео
Именно они будут сегодня с командой на скамейке запасных в матче против Ньюкасла вместе с Сульшером.
"Сегодня вечером Ники Батт и Марк Демпси присоединятся к Уле-Гуннару Сульшеру на предстоящую игру из-за того, что другим членам тренерского штаба пришлось уйти на самоизоляцию", – говорится в заявлении МЮ.
Поделиться новостью