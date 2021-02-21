Несколько помощников Уле-Гуннара Сульшера вынужденно пропустят игру Манчестер Юнайтед против Ньюкасла из-за коронавируса.

Заразились трое ассистентов

У норвежского наставника пять ассистентов. Пока что известно, что кого-то из них заменят директор по развитию Ники Батт и координатор по развитию талантов Марк Демпси.

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Именно они будут сегодня с командой на скамейке запасных в матче против Ньюкасла вместе с Сульшером.

"Сегодня вечером Ники Батт и Марк Демпси присоединятся к Уле-Гуннару Сульшеру на предстоящую игру из-за того, что другим членам тренерского штаба пришлось уйти на самоизоляцию", – говорится в заявлении МЮ.

К слову. Матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл состоится в недылю, 21 февраля, и начнется в 21:00.