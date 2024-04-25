Провальний старт українок: перша ракетка Іспанії вибила Світоліну з топового турніру у Мадриді

У четвер, 25 квітня, перша ракетка України Еліна Світоліна провела свій перший поєдинок на турнірі WTA 1000 у Мадриді (Іспанія). Українка не змогла пробитись до наступного кола змагань.

Сара Соррібес-Тормо – Еліна Світоліна 2:0 (6:3, 7:5)

Тенісистки провели 2-годинний поєдинок. На жаль, у двох сетах іспанська спортсменка здобула перемогу над Еліною Світоліною. Хоча українка була близька до рівного рахунку за сетами під час другої партії, пише 24 Канал.

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Вже після стартових шести геймів було видно, як багато сил витратила українська тенісистка, аби пристосувати до непростого стилю Соррібес-Тормо та тримати рівний рахунок – 3:3. Але далі дві програні власні подачі та гейм на м'ячі іспанки не приніс нічого для Еліни. Перша партія залишилась за місцевою тенісисткою, яка мала хорошу підтримку трибун – 6:3.

Здавалось, що другий сет буде за першою ракеткою України, особливо після 1:4 на користь Еліни. Ключовим, на жаль, на користь Сари став 10-й гейм, коли вона взяла його на подачі Світоліної, зробивши рахунок рівним 5:5. Далі іспанська представниця із двома брейками взяла 11-й гейм та вдруге у цій партії повела на табло 6:5.

Напружений сет залишився не за українкою

12-й гейм був дуже напруженим. Соррібес-Тормо була у кроці від перемоги. Натомість українка намагалась переламати хід поєдинку на свою користь. Однак після третього матч-пойнта іспанка таки дотиснула Світоліну, забравши й другу партію – 7:5.

Еліна Світоліна вилетіла у другому колі турніру в Мадриді. Еліна стала другою українською тенісисткою, яка припинила боротьбу за трофей. Першою це зробила Леся Цуренко, яка програла 18-річній філіппінці Александрі Еалі.

На турнірі у Мадриді виступлять ще три українки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк (обидві вийдуть на корт 26 квітня) та Даяна Ястремська, яка прямо зараз грає проти колумбійки Еміяльни Аранго.

Кривдниця Світоліної у наступному колі змагань зіграє проти "нейтральної" білоруски Вікторії Азарєнко, яка своєю чергою перемогла німкеню Татьяну Марію – 6:3, 6:1. Їх зустріч відбудеться орієнтовно 27 квітня о 12:00.