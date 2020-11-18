Ізраїльський легіонер "Шахтаря" Манор Соломон свого часу міг опинитись в англійському "МанСіті". Гравець пояснив, чому обрав "гірників".

Як виявилось, талановитий гравець атаки Манор Соломон міг взагалі не опинитись в УПЛ. Свого часу 21-річним лівим вінгером цікавився англійський гранд "Манчестер Сіті", у якому виступає українець Олександр Зінченко, повідомляє The Guardian.

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Міг опинитись в АПЛ

За словами футболіста, клуби Європи не надто стежать за чемпіонатом Ізраїлю, тому вони не готові витрачати великі кошти на гравців з цієї країни.

Власник "Маккабі" захотіли отримати за продаж Соломона 5 мільйонів євро. Коли до них дійшла інформація, що Манором цікавиться "МанСіті", тоді ціна півзахисника зросла двічі – 10 мільйонів. Як зізнався Соломон, така сума зовсім не влаштовувала керівництво англійців, тому вони не стали продовжувати спробу здійснити трансфер.

Після цього на ізраїльського вінгера звернули увагу скаути "Шахтаря", куди і перебрався Манор.

"Я вивчив історію цього клубу, подивився всіх гравців, яким вони дали путівку у великий футбол. Я подумав, що це відмінний шанс зіграти в Лізі чемпіонів, продовжуючи розвиток в цьому клубі. Зараз мені тільки 21 рік, і я насолоджуюся життям в "Шахтарі", але колись я перейду в якусь з топ-ліг світу", – зазначив Соломон.

Цікаво, що у 2019 році Соломон врятував нічию для донеччан у матчі Ліги чемпіонів проти "МанСіті" (1:1).