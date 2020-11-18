Израильский легионер "Шахтера" Манор Соломон в свое время мог оказаться в английском "МанСити". Игрок объяснил, почему выбрал "горняков".

Как оказалось, талантливый игрок атаки Манор Соломон мог вообще не оказаться в УПЛ. В свое время 21-летним левым вингером интересовался английский гранд "Манчестер Сити", в котором выступает украинец Александр Зинченко, сообщает The Guardian.

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Мог оказаться в АПЛ

По словам футболиста, клубы Европы не слишком следят за чемпионатом Израиля, поэтому они не готовы тратить большие средства на игроков из этой страны.

Владелец "Маккаби" захотели получить за продажу Соломона 5 миллионов евро. Когда до них дошла информация, что Манором интересуется "МанСити", тогда цена полузащитника выросла в два раза – 10 миллионов. Как признался Соломон, такая сумма совсем не устраивала руководство англичан, поэтому они не стали продолжать попытку осуществить трансфер.

После этого на израильского вингера обратили внимание скауты "Шахтера", куда и перебрался Манор.

"Я изучил историю этого клуба, посмотрел всех игроков, которым они дали путевку в большой футбол. Я подумал, что это отличный шанс сыграть в Лиге чемпионов, продолжая развитие в этом клубе. Сейчас мне только 21 год, и я наслаждаюсь жизнью в "Шахтере", но когда-то я перейду в какую – то из топ-лиг мира", – отметил Соломон.

Интересно, что в 2019 году Соломон спас ничью для дончан в матче Лиги чемпионов против "МанСити" (1:1).