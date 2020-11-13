"Шахтар" покаже матчі олімпійської збірної Бразилії, де виступають четверо "гірників"
У донецькому "Шахтарі" виступають одразу четверо футболістів, які отримали виклик до олімпійської збірної Бразилії. У клубі вирішили провести офіційну трансляцію двох матчів цієї команди.
Права на показ двох матчів збірної Бразилії U-23 викупив Shakhtar TV, йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Шахтаря".
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В рамках підготовки до Олімпійських ігор, які відбудуться влітку 2021 року в Токіо, команда відправилася до Єгипту, де проведе два товариські матчі. В Каїрі команда зіграє 14 листопада з Південною Кореєю (15:00) і 17 листопада з Єгиптом (21:00).
Shakhtar TV придбав ексклюзивне право показу обох поєдинків на території України. Матчі буде показано в прямому ефірі тільки на Shakhtar TV. Канал доступний у сервісі Shakhtar Club, у мережі компанії «ВОЛЯ», супутникового оператора Xtra TV і на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv й Divan.TV.
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