У донецькому "Шахтарі" виступають одразу четверо футболістів, які отримали виклик до олімпійської збірної Бразилії. У клубі вирішили провести офіційну трансляцію двох матчів цієї команди.

Права на показ двох матчів збірної Бразилії U-23 викупив Shakhtar TV, йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Шахтаря".

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У донецькому "Шахтарі" виступають четверо футболістів, які отримали виклик до олімпійської збірної Бразилії – захисник Додо та півзахисники Майкон, Маркос Антоніо й Тете.

В рамках підготовки до Олімпійських ігор, які відбудуться влітку 2021 року в Токіо, команда відправилася до Єгипту, де проведе два товариські матчі. В Каїрі команда зіграє 14 листопада з Південною Кореєю (15:00) і 17 листопада з Єгиптом (21:00).

Shakhtar TV придбав ексклюзивне право показу обох поєдинків на території України. Матчі буде показано в прямому ефірі тільки на Shakhtar TV. Канал доступний у сервісі Shakhtar Club, у мережі компанії «ВОЛЯ», супутникового оператора Xtra TV і на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv й Divan.TV.