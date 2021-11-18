Сьогодні повний пи****, а завтра буде купа нових пригод, – Терлюга про провал на ЧС з карате

Призерка Олімпійських ігор-2020 з карате Анжеліка Терлюга поділилася своїми емоціями після невдалого виступу на чемпіонаті світу. У третьому колі українка програла болгарці Івет Горановій.

Невдалий виступ

Каратистка розповіла, що наразі переживає ненайкращі емоції. Їй важко зрозуміти, чому не вдається досягнути своєї цілі. Адже вона переконана, що робила все можливе для перемоги.

До теми Дежавю українки: Терлюга знову програла переможниці Олімпіади на чемпіонаті світу з карате

І я втомилася шукати причини, що ж не вистачає і що не так, втомилася від багатьох речей, ось як є. Це життя. Не завжди виходить все, тому що ти плануєш,

– наголосила срібна призерка Ігор-2020.

Терлюга подякувала своїм вболівальникам, а також згадала слова своєї мами. Каратистка сподівається, що незабаром її життя поліпшиться.

"Як каже моя мама: "Сьогодні повний пи****, а завтра буде купа нових пригод, позитивних емоцій і щастя!" Залишилося мені перетерпіти цей біль і зачекати на моє "щасливе завтра"", – підсумувала спортсменка.

Українка Аніта Серьогіна змогла потрапити до фіналу на чемпіонаті світу з карате. Вона змагатиметься за золоту нагороду.

Катерина Крива та Галина Мельник пробилися до бронзового фіналу.

Анжеліка Терлюга принесла Україні історичне "срібло" Олімпіади-2020 з карате. У фінальній сутичці вона теж програла болгарці Івет Горановій.

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Дуже боляче, коли розумієш, що мрія ніколи не стане реальністю. Всередині мене зараз пусто.

Важко визнати, що існує суперник, який раз у раз переходить тобі дорогу на найважливіших турнірах у твоїй кар'єрі, але я визнаю.

Сказати, що я мало роблю для результату, про який я мрію, я не можу! І я втомилася шукати причини, що ж не вистачає і що не так, втомилася від багатьох речей, ось як є. Це життя. Не завжди виходить все, тому що ти плануєш. Приймаю цей факт.

Тут хочу подякувати кожній людині, хто був зі мною, щиро вболівав за мене, вірив у мене і хто не відвернувся, а намагався допомогти.

Як каже моя мама: "Сьогодні повний пи****, а завтра буде купа нових пригод, позитивних емоцій і щастя!" Залишилося мені перетерпіти цей біль і зачекати на моє "щасливе завтра".