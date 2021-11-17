Шлях Серьогіної до фіналу

Каратистка Аніта Серьогіна виступає у ваговій категорії до 61 кілограмів.

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Для того, аби потрапити українці до фіналу їй необхідно було здобути 5 перемог.

Нідерландку Лінн Снел та кіпріотку Антею Стіліану українка здолала з мінімальним результатом 1:0. А от вже іспанку Індіру Цуньїгу Серьогіна перемогла лише завдяки фінальному вердикту суддів.

У чвертьфіналі українка перемогла філіппінку Джеймі Лім за очками, а у півфіналі за рішенням суддів вона пройшла канадку Хаю Джуму.

Фінал для Серьогіної буде нелегким, її очікує олімпійська чемпіонка Токіо-2020 та чинна чемпіонка Європи Йована Прекович. Спортсменки вже зустрічалися раніше. На Ігра-2020 українка програла Роекович у вирішальному поєдинку.

Також на Євро-2021 українська каратистка поступилася представниці Сербії у фіналі.

Зверніть увагу! Фінали змагань відбудуться 20-21 листопада.

Найкращий результат в кар'єрі

У 2016 році Серьогіна стала бронзовою призеркою. Результат на чемпіонаті світу-2021 стане для неї найкращим у кар'єрі.

Також в активі українки дев'ять медалей рівня чемпіонатів Європи, дві з яких – у 2013 та 2017 роках – золоті.

Як виступили інші українці на чемпіонаті світу