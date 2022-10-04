Перше потрапляння у новому сезоні

Футболіст збірної України забив неймовірної краси гол у ворота Мехелена. Сталось це у домашньому матчі 10-го туру Ліги Жупіле.

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Едуард Соболь потужним ударом зі штрафного вразив ближню стійку воріт суперника. Українець подвоїв перевагу Брюгге, яке розгромила Мехелен з рахунком 3:0.

Це перший гол українця у футболці Брюгге у сезоні-2022/2023 за вісім зіграних поєдинків.

Завдяки чудовій грі лівий захисник потрапив у символічну збірну 10-го туру Ліги Жупіле. Гра Соболя була оцінена у 8,3 бала.

Соболь став не єдиним гравцем Брюгге у збірній туру. З ним у компанії є Рафаель Он'єдіка.

Романа Яремчука, який вийшов на зміну на 58-й хвилині, у цій топ-11 немає.

Найвищий бал у збірній туру має Дино Хотіч із Серкля – 9.6.



Символічна збірна 10-го туру Ліги Жупіле / Скриншот із SofaScore

Вже 4 жовтня Брюгге зіграє у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко. Початок зустрічі о 22:00. Після двох турів бельгійський клуб лідирує у групі "В". Команда Яремчука та Соболя йде без втрат – 6 очок.

У місцевому чемпіонаті Брюгге з 22 пунктами замикає трійку лідерів.