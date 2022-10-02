Дебютний гол у сезоні неймовірної краси

Перша частина зустрічі закінчилась мінімальною перемогою господарів 1:0. Все завдяки голу Феррана Ютгла, повідомляє 24 канал.

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Після перерви Брюгге не зупинився та продовжив футбольне побиття Мехелена. На 53-й хвилині госполарі заробили право на штрафний з дальньої відстані. До м'яча підійшли двоє гравців Брюгге, серед яких був українець Соболь. Едуард вирішив не робити закидання у штрафний, а потужним ударом вразив ближню стійку воріт суперника.

Відео шаленого голу Соболя

Неймовірний штрафний від Соболя подвоїв перевагу Брюгге у матчі. Наприкінці поєдинку господарі довели рахунок до розгромного 3:0.

Соболь відіграв увесь матч, а Роман Яремчук з'явився на полі на 59-й хвилині. Але не відзначився голом.

Статистика. Це перший гол Соболя за вісім зіграних матчів у новому сезоні-2022/2023.