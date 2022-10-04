Первое попадание в новом сезоне

Футболист сборной Украины забил невероятной красоты гол в ворота Мехелена. Произошло это в домашнем матче 10 тура Лиги Жупиле.

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Эдуард Соболь мощным ударом со штрафного поразил ближнюю стойку ворот соперника. Украинец удвоил преимущество Брюгге, разгромившее Мехелен со счетом 3:0.

Это первый гол украинца в футболке Брюгге в сезоне-2022/2023 за восемь сыгранных поединков.

Благодаря великолепной игре левый защитник попал в символическую сборную 10 тура Лиги Жупиле. Игра Соболя была оценена в 8,3 балла.

Соболь стал не единственным игроком Брюгге в сборной тура. С ним у компании есть Рафаэль Оньедика.

Вышедшего на смену на 58-й минуте Романа Яремчука в этой топ-11 нет.

Самый высокий балл в сборной тура у Дино Хотича из Серкля – 9.6.



Символическая сборная 10-го тура Лиги Жупиле / Скриншот из SofaScore

4 октября Брюгге сыграет в домашнем матче Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Начало встречи в 22:00. После двух туров бельгийский клуб лидирует в группе "В". Команда Яремчука и Соболя идет без потерь – 6 очков.

В местном чемпионате Брюгге с 22 пунктами замыкает тройку лидеров.