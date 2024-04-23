Грайливий пес зірвав старт футбольного матчу в Україні: кумедне відео

На минулих вихідних закінчився 5-й тур Першої ліги України з футболу, який подарував нам голи, сенсаційні результати та навіть несподівану появу собаки на футбольному полі. Чотирилапий друг з'явився на газоні у поєдинку Епіцентр – Лівий берег.

Не встиг коментатор матчу назвати склади обох команд, як суддя дав свисток про призупинення поєдинку. Вже на його старті на футбольне поле вибіг пес, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Перша поразка Карпат у 2024-му, Інгулець на коні: підсумки 23-го туру Першої ліги

Непроханий гість на футбольному полі

Пухнастий бігав між футболістами, які трохи побавились із ним, не дуже поспішаючи втікати за межі футбольного поля. Зрештою футболісту Епіцентра вдалось взяти собаку на руки та передати її стюарду, який виніс несподіваного гостя за межі поля.

Після цього головний арбітр матчу дав сигнал про відновлення поєдинку, а футболіст господарів, який взяв собаку на руки, отримав оплески від уболівальників на трибунах.

Відео, як пес вибіг на поле під час матчу Першої ліги України

Цей епізод став єдиним, який запам'ятався у першому таймі. Обидві команди не розщедрились на голи. Тому першого м'яча у поєдинку фанатам довелось чекати аж 61 хвилину, коли господарі відкрили рахунок у грі 1:0. Автором голу став Владислав Кристін.

Однак недовго Епіцентр володів перевагою на табло. На 75-й хвилині Лівий берег зрівняв рахунок у матчі 1:1 завдяки точному удару Олексія Литовченка, який лише на 65-й хвилині вийшов на заміну.

До фінального свистка команди більше не забивали та розписали нічию 1:1.

Після цієї мирової в Епіцентра 37 набраних балів та 4-та позиція, а от у Лівого берега – 46 пунктів та 3-тя сходинка. Нічого не змінилось у порівнянні із позаминулим туром чемпіонської групи Першої ліги України-2023/2024.

У 6-му турі другого етапу Першої ліги Лівий берег зіграє вдома проти Кудрівки-Нива, а Епіцентру протистоятиме Маріуполь.