Карпати – Інгулець 1:2

Голи: Костенко, 90+1 – Козак, 50, Богунов, 85 (п)

Перша половина гри у Львові минула без забитих м'ячів. А от у другому таймі команди на обох оформили аж три голи. Спершу Козак на 50-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку 0:1, повідомляє 24 Канал.

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А вже наприкінці матчу Інгулець заробив 11-метровий, який реалізував Богунов. Слід виділити поведінку другого автора голу гостей, який під свист трибун йшов на заміну, затягувавши час. У відповідь один із лідерів Інгульця почав плескати у долоні, чим ще більше спровокував львівську публіку.

У компенсований до матчу час Костенко заніс м'яч у ворота після майстерних дій Аріельсона, який вийшов на заміну. Бразилець зробив усе, обіграв суперника, перекинув голкіпера, але за лінію володінь гостей м'яч опинився після дотику Яна – 1:2.

Інгулець завдав Карпатам першої поразки у 2024-му році та лише другої у сезоні-2023/2024.

Після цієї виїзної звитяги підопічні Владислава Лупашка скоротили відставання від Карпат до 5 балів – 57 проти 52-х в Інгульця, який посідає 2-гу позицію у таблиці.

У наступному турі "леви" Мирона Маркевича зіграють на виїзді із Полтавою, а Інгулець вдома із Прикарпаттям.

Відеоогляд матчу Карпати – Інгулець

Інші результати 5-го туру чемпіонської групи:

Прикарпаття – Полтава 3:1

Агробізнес – Маріуполь 1:1

Епіцентр – Лівий берег 1:1

Кудрівка-Нива – Вікторія 2:0

Результати матчів групи на вибування: