Не успел комментатор матча назвать составы обеих команд, как судья дал свисток о приостановлении поединка. Уже на его старте на футбольное поле выбежал пес, сообщает 24 Канал.

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Незваный гость на футбольном поле

Пушистый бегал между футболистами, которые немного поиграли с ним, не очень спеша убегать за пределы футбольного поля. В конце концов футболисту Эпицентра удалось взять собаку на руки и передать ее стюарду, который вынес неожиданного гостя за пределы поля.

После этого главный арбитр матча дал сигнал о возобновлении поединка, а футболист хозяев, который взял собаку на руки, получил аплодисменты от болельщиков на трибунах.

Видео, как пес выбежал на поле во время матча Первой лиги Украины

Этот эпизод стал единственным, который запомнился в первом тайме. Обе команды не расщедрились на голы. Поэтому первого мяча в поединке фанатам пришлось ждать аж 61 минуту, когда хозяева открыли счет в игре 1:0. Автором гола стал Владислав Кристин.

Однако недолго Эпицентр владел преимуществом на табло. На 75-й минуте Левый берег сравнял счет в матче 1:1 благодаря точному удару Алексея Литовченко, который лишь на 65-й минуте вышел на замену.

До финального свистка команды больше не забивали и расписали ничью 1:1.

После этой мировой в Эпицентра 37 набранных баллов и 4-я позиция, а вот у Левого берега – 46 пунктов и 3-я строчка. Ничего не изменилось по сравнению с позапрошлым туром чемпионской группы Первой лиги Украины-2023/2024.

В 6-м туре второго этапа Первой лиги Левый берег сыграет дома против Кудривки-Нива, а Эпицентру будет противостоять Мариуполь.