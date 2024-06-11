Сенсація в "синьо-жовтому" дербі: Снігур в Англії переграла першу ракетку України

У вівторок, 11 червня, відбулися матчі 1/16 фіналу турніру серії WTA 250 у Ноттінгемі. В одному з них в українському дербі Марта Костюк зустрічалася з Дарією Снігур.

Дарія Снігур – Марта Костюк 2:0 (6:3, 6:3)

Цим поєдинком новоспечена перша ракетка України відкривала для себе трав'яний сезон. Тенісистки вдруге визначали між собою сильнішу, після чого в історії їх протистоянь поновився паритет, пише 24 Канал.

Читайте також Ми знову зустрілись, – Світоліна занепокоїла світлиною із МРТ після вильоту із Ролан Гаррос

Дарія Снігур несподівано зі старту вирвалася вперед після брейку в першому ж геймі, після чого так і не дозволила фаворитці матчу себе наздогнати. У першому сеті вона не допустила жодного разу навіть брейк-поінту на своїй подачі, а в дев'ятому геймі оформила ще один брейк – 6:3.

Друга партія розпочалася з першого брейку в матчі для Марти Костюк, після чого, здавалося, що перша ракетка України розпочне свій камбек. Однак цього не сталося – Дарія Снігур одразу відігралася, а переломним став п'ятий гейм.

У ньому 127-ма ракетка світу змогла відіграти 2 брейк-поінти, після чого зробила брейк і впевнено довела гру до перемоги – знову 6:3. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин.

. Це був третій матч для Дарії Снігур проти суперниць з топ-20 і в усіх вона перемогла. У 2022 році українка переграла Сімону Халеп на US Open, а у 2023 теж у Ноттінгемі була сильніша за Беатріс Хаддад Майю.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Дарія Снігур зустрінеться з переможницею пари Ена Шібахара – Емма Радукану.