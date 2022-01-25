Смертельна тиснява: декілька фанатів загинули перед матчем на Кубку Африки

Камерун та Коморські острови зустрілись в 1/8 фіналу Кубку Африки. Напередодні матчу сталась трагедії.

Смертельний інцидент

Жахливий інцидент стався перед стартом поєдинки. Через велику кількість людей та тисняву загинули 8 фанатів. Про це повідомило видання з посиланням на звіт міністерства охорони здоров'я

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Місткість стадіону Олембе складає 60 тисяч місць. Але через обмеження, які були викликані коронавірусом, лише до 60% заповненості трибун. Однак ця цифра могла зрости до 80% на матчах Камеруну.

Смертельний епізод стався на південному вході до стадіону, коли великий наплив людей кинувся, щоб пройти на трибуни та подивитись гру улюбленої збірної.

Начебто серед загиблих четверо чоловіків, дві жінки та одна дитина.

Конфедерація африканського футболу (CAF) розпочала розслідування по цій трагічній справі.

Матч, який міг завершитись сенсацією

Матч завершився перемогою Камеруну з рахунком 2:1. Коморські острови підійшли до цього поєдинку з величезною проблемою – команда в обоймі не мала жодного голкіпера.

Тоді місце у рамці воріт зайняв польовий гравець який був змушений навіть заклеювати свій ігровий номер, змінюючи його на інший.

Однак на цьому проблеми суперника Камеруну не закінчились Вже на 7-й хвилині команда залишилась у меншості після вилучення Наджіма Абду. Як бачимо, що навіть у десятьох та з польовим гравцем на воротах Коморські острови були близькі до сенсації.