Смертельный инцидент

Ужасный инцидент произошел перед стартом поединка. Из-за большого количества людей и давки погибли 8 фанатов. Об этом сообщило издание со ссылкой на отчет министерства здравоохранения

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Вместимость стадиона Олембе составляет 60 тысяч мест. Но из-за ограничений, вызванных коронавирусом, разрешено лишь до 60% заполненности трибун. Однако эта цифра могла возрасти до 80% на матчах Камеруна.

Смертельный эпизод произошел на южном входе в стадион, когда большой наплыв людей бросился, чтобы пройти на трибуны и посмотреть игру любимой сборной.

Якобы среди погибших четверо мужчин, две женщины и один ребенок.

Конфедерация африканского футбола (CAF) приступила к расследованию по этому трагическому делу.

Матч, который мог завершиться сенсацией

Матч завершился победой Камеруна со счётом 2:1. Коморские острова подошли к этому поединку с огромной проблемой – команда в обойме не имела ни одного голкипера.

Тогда место в рамке ворот занял полевой игрок, который был вынужден даже заклеивать свой игровой номер, меняя его на другой.

Однако на этом проблемы соперника Камеруна не закончились. Уже на 7-й минуте команда осталась в меньшинстве после удаления Наджима Абду. Как видим, даже в десяти и с полевым игроком на воротах Коморские острова были близки к сенсации.