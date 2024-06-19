Битва за друге місце: де дивитись матч Словенія – Сербія на Євро-2024

У четвер, 20 червня, збірні Словенії та Сербії відіграють другий матч на чемпіонаті Європи-2024. Переможець зустрічі із високою долею ймовірності вийде у плей-оф.

У четвер, 20 червня, на Євро-2024 відбудуться три матчі групового турніру у квартетах С та D. На ранній слот винесена балканська дуель між збірними Словенії та Сербії, пише 24 Канал.

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Де дивитися матч

Пряма трансляція матчу Словенія – Сербія буде доступна в Україні на двох ресурсах. Інтернет-користувачі зможуть подивитися зустріч наживо на ОТТ-платформі Megogo. Початок матчу – о 16:00 за київським часом.

У свою чергу телеглядачі зможуть побачити гру в Мюнхені на регіональних каналах Суспільного. Крім того, текстова онлайн-трансляція матчу Словенія – Сербія пройде на сайті 24 Каналу.

Чого чекати від гри

Перші матчі по-різному склались для команд. Сербія мінімально поступилась Англії через ранній гол від Беллінгема. Втім команда Драгана Стойковича дала бій віцечемпіонам Європи та мала кілька нагод, щоб вирвати нічию.

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У свою чергу словенці не сильно вразили в бою проти Данії. Проте підопічним Матьяжа Кека таки вдалось вирвати один бал у скандинавів завдяки красивому голу Янжі.Перемога у звітній грі гарантуватиме словенцям вихід у плей-оф.

Серби також максимально наблизяться до 1/8 фіналу в разі тріумфу, але тоді можливо доведеться ще брати очки в останньому турі проти Данії. Загалом Словенія та Сербія провели 4 очних матчів в історії та мають в них паритет (+1=2-1):