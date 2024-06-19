В четверг, 20 июня, на Евро-2024 состоятся три матча группового турнира в квартетах С и D. На ранний слот вынесена балканская дуэль между сборными Словении и Сербии, пишет 24 Канал.

По теме Чемпионат Европы по футболу 2024: турнирная таблица: турнирная таблица

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча Словения – Сербия будет доступна в Украине на двух ресурсах. Интернет-пользователи смогут посмотреть встречу вживую на ОТТ-платформе Megogo. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

В свою очередь телезрители смогут увидеть игру в Мюнхене на региональных каналах Суспільного. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Словения – Сербия пройдет на сайте 24 Канала.

Чего ждать от игры

Первые матчи по-разному сложились для команд. Сербия минимально уступила Англии из-за раннего гола от Беллингема. Впрочем, команда Драгана Стойковича дала бой вице-чемпионам Европы и имела несколько возможностей, чтобы вырвать ничью.

Читайте также Шок Украины, сложный старт действующих чемпионов и победа Роналду: итоги первого тура Евро-2024

В свою очередь словенцы не сильно впечатлили в бою против Дании. Однако подопечным Матьяжа Кека таки удалось вырвать один балл у скандинавов благодаря красивому голу Янжи. Победа в отчетной игре будет гарантировать словенцам выход в плей-офф.

Сербы также максимально приблизятся к 1/8 финала в случае триумфа, но тогда возможно придется еще брать очки в последнем туре против Дании. В общем Словения и Сербия провели 4 очных матчей в истории и имеют в них паритет (+1=2-1):